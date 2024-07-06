Yeni eğitim dönemi coşku içinde bekleniyor. Bu bilgiler kapsamında, okulların açılacağı tarih binlerce öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Yaz tatilinin başlamasıyla gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, okullar ne zaman, ayın kaçında ve hangi tarihte açılıyor? Yaz tatili kaç gün sürecek, 90 gün mü? İşte MEB takvimi ile konu hakkında merak edilen güncel bilgiler...