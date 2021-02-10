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Okulların yüzde 98,2'si "Okulum Temiz" belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde Ağustos 2020'den bu yana okullarda yapılan incelemeler neticesinde ülke gelindeki okulların yüzde 98,2'sini oluşturan 49 bin 361 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Okulların yüzde 98,2'si
AA

Bakanlık tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılan yeni eğitim öğretim dönemi, 22 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatiliyle sona erdi. İlkokul ile ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla başlayan yarı yıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek.

Buna göre, Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlanacak.

Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin güvenli bir biçimde sürdürülmesi amacıyla MEB ile TSE iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında alınan önlemler uygulandı.

Buna göre, ülke genelinde okulların yüzde 98'i hazırlıklarını tamamlayarak belgelendirme başvurusu yaptı. Ağustos 2020'den bu yana yapılan incelemeler neticesinde ülke gelindeki okulların yüzde 98,2'sini oluşturan 49 bin 361 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Kılavuz kapsamında okullarda sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi sayısını geçmeyecek ve aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar oluşturuldu.

Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı.

Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri korucuları kullanmaları için önlem alındı. Okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi.

- Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için düzenlemeler yapıldı

Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Alanların taşıdıkları hijyen riskine göre sıklıkta temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilip kayıtlar tutuluyor.

Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için düzenlemeler yapıldı. Salgın hastalıktan korunma yollarıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı.

Okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca uyulması gereken konular, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyuruldu. İlgili tarafların uyması gereken kurallara ilişkin taahhütler alındı.

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