İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması amacıyla bir dizi toplantı düzenledi. Toplantılarda, eğitimlere katılan öğrencilere belge verilerek, nitelikli işgücüne katılım ve istihdam artışına katkı sağlanması hedeflendiği anlatıldı.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI AÇILDI

Son dönemde nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası gibi kurum ve kuruluşlarla çok yönlü iş birliklerine yönelik protokoller imzalandı. Protokol kapsamında İstanbul’da 36 mesleki eğitim merkezine ek olarak mesleki ve teknik okulların bünyesine mesleki eğitim merkezi programı açıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, genç işsizliğin azaltılması ve sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanması adına merkezlerin önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Yazıcı, 36 mesleki eğitim merkezinin yanında 278 mesleki ve teknik anadolu lisesi bünyesinde de bu programların uygulanmaya başlandığının altını çizdi.

33 ALAN VE 181 MESLEK DALINDA EĞİTİM VERİLİYOR

Toplamda bu sayının 314’e ulaştığını kaydeden Yazıcı, “Mesleki eğitim merkezlerimizde 33 alan ve 181 meslek dalında eğitim verilmekte. Bu oldukça geniş bir yelpaze oluşturmakta. Eğitim terki yaşayan öğrencilerimiz ilgili alan ve dallarda bu program ile eğitimlerini tamamlayabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili İstanbul’da geniş katılımlı bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın başkanlığında yapılan toplantılar, Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde 3 oturumda gerçekleştirildi.

Toplantılara, 39 ilçe milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim mesleki eğitimden sorumlu şube müdürleri, 340 mesleki ve teknik eğitim okul/kurum müdürü ve kentteki rehberlik araştırma merkezi müdürleri katıldı.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Toplantıda, geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinin de verildiği mesleki eğitim merkezlerinin herkes tarafından ulaşılabilir olması temel alındı.



Proje kapsamında, eğitimlerini tamamlayamamış olan öğrenciler için bir farkındalık oluşturularak programa öğrenci kazandırılması hedefleniyor.

Böylelikle eğitime katılım oranı yükseltilerek, nitelikli işgücüne katılım ve istihdam artışına katkı sağlanması planlanıyor. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belge de verilecek.