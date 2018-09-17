Okulun İlk Günü bugün Google anasayfasında Doodle oldu. Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili bugün çalacak. 3 aylık yaz tatili döneminden çıkan öğrenciler bugün mesai yapacak. Google böyle bir günü unutmayarak "Okulun İlk Günü" adlı bir çalışma yayınlandı. İşte Okulun İlk Günü Doodle'ı...

Geçmişte "Okulun İlk Günü" Doodle'ları

Bakan Selçuk’un yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Değerli Öğretmenler, Sevgili Çocuklar ve Saygıdeğer Veliler,

Yeni bir eğitim-öğretim yılı başlıyor. Eğitime gönül veren herkesle beraber tarifi imkânsız bir heyecanın içindeyiz. Sevgi, umut ve işimizi en iyi şekilde yapma gayreti tüm eğitim-öğretim yılı boyunca kılavuzumuz olsun.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın dinamik ve özverili ailesi ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumundadır. Bu yüzden millî eğitim ailemizin her bir ferdi omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır. Milletimizin azim ve kararlılığı, bizlere duyulan güven, verilen destek en büyük güç kaynağımızdır.

Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve desteği ile yeni eğitim öğretim yılı boyunca eğitimde 2023 hedeflerimize ulaşmak adına hep birlikte azimle çalışacağız.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Kıymetli Meslektaşlarım;

Sizler öğrencilerimizin hayat kapılarını açan anahtarlarsınız. Yavrularımıza siz rehberlik edecek, düşlediğimiz dünyaları inşa etmeleri için sizler onlara yardımcı olacaksınız. Sadece çocuklarımız değil, hepimiz sizlere emanetiz.

Sevgili Velilerimiz; Millî eğitim ailemizin aslî bir parçası olduğunuzu unutmayınız. Sabırla ve fedakârca büyüttüğümüz çocuklarımızı usanmadan dinleyelim. Onlara kulak verirsek, kendilerini ifade etmelerine fırsat tanırsak, emin olun ki her çocuğumuzun içindeki o muhteşem potansiyel ve kahraman canlanacaktır. Çocuklarımızı hep birlikte çalışarak, birbirimize güvenerek en iyi ve güzel şekilde yetiştirebiliriz.

Sevgili Öğrencilerim, Çocuklarım, Yavrularım;

Sizler için millî ve manevi değerlerine sahip çıkan, evrensel ile yerel değerleri harmanlamış, girişimci, vizyoner, dünyadaki gelişmeleri takip eden, bilime sevdalı, teknoloji üreten ve mutlu bireyler olabileceğiniz daha parlak bir gelecek hazırlamak bizim vazifemiz. Siz ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı aşkla yerine getirmeniz sizden tek beklentimiz. Biz her daim yanınızdayız ve tek işimiz size hizmet etmektir.

Bu düşüncelerle çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve bütün eğitim camiamıza 2018- 2019 eğitim öğretim yılında sağlıklı, başarılı ve huzur dolu çalışmalar diliyorum." dedi.

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