Okulun ilk gününde ünlü isimler paylaştı

Gösteri dünyasının ünlülerini de Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca aile gibi okul heyecanı sardı. Özellikle de çocukları okula bu yıl başlayanlar... Ünlü isimler bu heyecanlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı