'Okumayı Sev(me)yen Otti' okurla buluştu

Defalarca bıçaklayıp boğazını kesti! Cani şoke etti!



Çocuk kitapları yazarı Defne Ongun Müminoğlu ve Gençlik Edebiyatının önde gelen ismi İpek Ongu "Okumayı Sev(me)yen Otti” adlı bir kitap çıkardı. "Okumayı Sev(me)yen Otti" oyuncu deniz samuru Otti’nin hikayesi ile minik okuyuculara okuma keyfini aşılıyor.

Kitapta aynı zamanda çocukların eğlenirken öğrendiği WWF-Türkiye işbirliğiyle hazırlanan bir oyun posteri de yer alıyor.

Poster, denizleri koruma konusunda bilinçlendirken, arka yüzünde yer alan doğa dostu temalı oyun ile minikleri eğlendiriyor.