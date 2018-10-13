Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el minyatürler

Minyatür sanatı son yıllarda çok sevilmeye başlandı. Japon minyatür ustası Kiyomi ise bu konuda bir zirve sayılıyor. Hobisine vakit ayırmak için saat 4'te uyanan minyatür sanatçısı, yeteneğiyle olduğu kadar sabrıyla da hayran bırakıyor