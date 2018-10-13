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Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el minyatürler

13.10.2018 - 14:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Minyatür sanatı son yıllarda çok sevilmeye başlandı. Japon minyatür ustası Kiyomi ise bu konuda bir zirve sayılıyor. Hobisine vakit ayırmak için saat 4'te uyanan minyatür sanatçısı, yeteneğiyle olduğu kadar sabrıyla da hayran bırakıyor

  • 1 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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    Japon sanatçı Kiyomi, minyatür sanatıyla ilgili pek çok çalışma gerçekleştirmiş bir sanatçı. 

  • 2 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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    Her gün saat sabah 4.00'te uyanarak oluşturduğu sanat eserleriyle herkesi büyüleyen Kiyomi, endüstriyel çağdan ilham alıyor. 

  • 3 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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    İki çocuk annesi olan sanatçı, kendini tamamen sanatına adamış durumda. 

  • 4 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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    Oldukça sabır ve yetenek gerektiren bu el yapımı minyatürler, İngiltere'nin Viktorya dönemine veya Fransa'nın devrim öncesi zamanına götürüyor. 

  • 5 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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    Japon sanatçı yaptığı el yapımı sanat eserlerini ise kendi Instagram sayfasından ve internet sitesinden paylaşıyor.

  • 6 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 7 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 8 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 9 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 10 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 11 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 12 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 13 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 14 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 15 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 16 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 17 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 18 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 19 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 20 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 21 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 22 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 23 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 24 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 25 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 26 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 27 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 28 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 29 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 30 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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  • 31 Japon sanatçı Kiyomi'den olağanüstü el yapımı minyatürler
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