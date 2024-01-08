Olağanüstü toplantı çağrısına iç tüzük engeli CHP'nin Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlal kararı verdiği Can Atalay için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre çağrının iç tüzük engeline takıldığı belirtildi

CHP, muhalefet partileri ile birlikte Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiği Can Atalay için TBMM'yi 9 Ocak Salı günü olağanüstü çağırmıştı.

Davetin de iç tüzük engeline takıldığı öğrenildi. Buna göre Meclis'in AK Parti’nin verdiği önerge ile bütçe görüşmeleri sonrası ve yılbaşı nedeniyle almış olduğu "çalışmama" kararı verdiği belirtildi.

"ŞİFAHİ OLARAK BİZE İLETİLDİ"

Geçmişte de yaşanan benzer tartışmanın temeli de, TBMM İç Tüzüğü’nün Meclis Genel Kurulu ancak 'Tatil veya ara verme' durumunda ise olağanüstü toplantıya davet edilebileceğine ilişkin hükmüne dayanıyor. CHP’nin olağanüstü toplantı kararını imzalayan Saadet Partisi’nin Grup Başkanvekili Bülent Kaya da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, İç Tüzüğün “Çalışmama” kararına uyup çağrıyı yerine getirmeyeceğine ilişkin tutumunun şifahi olarak kendilerine iletildiğini açıkladı. Kaya açıklamasında, "Çalışmama kararı da tatil veya ara verme anlamına gelir. Olağanüstü toplantı için gerekli imza toplanmış. Çok büyük bir felaket olsaydı yine çalışmama kararı gerekçe yapılıp Genel Kurul toplanmayacak mıydı?" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan benzer bir tartışmanın 2020 yılında da yaşandığı öğrenildi. O dönem CHP Grup Başkanvekili görevini yürüten Özgür Özel ve Ana Muhalefet sözcüleri “Çalışmama” kararında TBMM’nin olağanüstü toplanamayacağını ileri sürmüştü. Dönemin TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti sözcüleri ise Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve 120 milletvekilinin imzası ile Genel Kurul’un toplayabileceğini belirtti.

Özel, Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kapsamında TBMM Başkanı Şentop’un oturumu yönettiği 2 Ocak 2020 günkü olağanüstü toplantısına itirazını şu sözlerle dile getirmişti: “Bu düzenleme (Olağanüstü toplantıya çağırma) Anayasa'mızda ara verme ve tatil hâlleri için geçerlidir; oysa Meclis, şu an içinde bulunduğumuz günü bir tatil veya ara verme olarak değil, bir çalışmama kararı olarak, geçmiş yılın son günlerinde karara bağlamıştır. Böyle olunca, Meclis'in çalışmamaya karar verdiği bir dönemde, sizin doğrudan, sanki tatil ve ara vermedeymişiz gibi kabul ederek Meclis'i toplantıya çağırmanız Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırıdır.”

ŞENTOP VE AK PARTİ GÖRÜŞÜ

O dönem AK Parti adına söz alan İstanbul milletvekili Mehmet Doğan Kubat da, önemli bir gelişme olması halinde Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiğini anımsatıp, yapılan işlemin doğruluğunu savundu. Dönemin TBMM Başkanı Şentop da Anayasa ve İç Tüzüğün TBMM Başkanı’na bu hakkı verdiğini anımsatıp, şu görüşü dile getirmişti:

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“Hukuk kuralları yazılı metin değil, onun anlamıdır, bu anlam ise yorumla ortaya çıkartılabilir. 'Norm' dediğimiz şey hukukta odur esasen, 'evleviyet' dediğimiz ilke de hukukta en çok kullanılan yorum normlarından, ilkelerinden birisidir. Dolayısıyla, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil ve ara vermedeyken onu çağırma yetkisi veren hükmün Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil ve ara vermede değilken, sadece Genel Kurul'un toplanmama kararı aldığı hallerde de Meclis Başkanına toplantı çağrısı yetkisi verdiğini ifade ediyorum. Her zaman bu Meclis'i çağırabileceğiniz anlamına mı geliyor diyorum. O zaman tatilde, ara vermede ve onun dışında da Meclis Başkanı istediği zaman çağırabilir.”

"TOPLANMAMASI YÖNÜNDE GÖRÜŞÜMÜZÜ BİLDİRDİK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İç Tüzük çok açık, geçmişte Sayın Özel de Libya gibi önemli bir konuda yapılan tezkere görüşmesine karşı çıkmış, çalışmama kararı varken, olağanüstü toplantının yapılamayacağını söylemişti. Şimdi ne oldu da çalışmama kararı varken toplantıya çağırıyor. Ayrıca elzem olan nedir? Arkadaşlarımız seçim bölgelerinde, gelmeleri de imkansız. Biz toplanmaması gerektiği yönünde görüşümüzü bildirdik. Şu ana kadar da TBMM Başkanı'ndan bir çağrı gelmedi. Elzem bir durum da yok. Zaten olağanüstü toplantı İç Tüzük gereği yapılamaz."