Futbolculuk günlerinde yaptığı olay hareketlerle gündeme gelen Joey Barton, son olarak 1260 maça bahis yaptığı gerekçesiyle futboldan 18 ay boyunca men edilmişti. Şu sıralarda Fleetwood Town'ı çalıştıran Joey Barton, Neymar hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi
1
1|12
İngilizlerin sorunlu çocuğu Joey Barton, İngiltere 3. Futbol Ligi (League One) ekibi Fleetwood Town ekibini çalıştırıyor. 6 Mart 2006-13 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan karşılaşmalara bin 260 kez bahis oynadığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası alan, cezası sonradan 5 aya düşürülen Bartn, 2 Haziran'dan bu yana yeşil sahalara dönmüştü.
2
2|12
Futbolculuk dönemindeki agresif tavırlarıyla akıllarda yer eden Barton, Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Olympique Marsilya, Rangers ve son olarak Burnley'de forma giymiş ve birçok olayla gündeme gelmişti.
3
3|12
Barton'ın bu kez gündeme gelmesi ise Brezilyalı yıldız Neymar hakkında söyledikleri oldu. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Brezilyalı oyuncunun etkisiz kaldığını belirten Barton, Neymar'ın futbol fenomeninden ziyade bir pazarlama fenomeni olduğunu ileri sürdü.
4
4|12
''Neymar, bir futbol fenomeninden ziyade bir pazarlama fenomeni." diyen Barton, Brezilyalı yıldızı Kardashian ailesine benzetti.
5
5|12
''Bence Neymar futbolun Kim Kardashian'ıdır. Rusya'da dünyanın en iyi futbolcusu olmadığını gördük." diyen Barton, sözlerini "Ronaldo ve Messi seviyesinin çok gerisinde. Hatta onun önünde olan birçok oyuncu söyleyebilirim.'' diyerek tamamladı.
6
6|12
2004 YILINDAN BU YANA 15 BİNDEN FAZLA BAHİS YAPTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
Çarptırıldığı bahis cezasıyla ilgili konuşan Barton, konuyla ilgili kendi sitesinden açıklamalarda bulunmuş ve ''Bu kadar acımasızca cezalandırıldığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Verilen 18 aylık ceza beni dolaylı olarak erken emeklilik kararı alıp futbolu bırakmaya zorluyor.'' demişti.
7
7|12
Bahis oynadığını kabul eden Joey Barton, ''Yaklaşık 13 yıldan beri aktif olarak bahis oynuyorum. 2004 yılından bu yana birçok spor dalına 15 binden fazla bahis yaptım. Gizli saklı yaptığım bir şey yok.'' ifadelerini kullanmıştı.
8
8|12
Bahsin bir aile geleneği olduğunu söyleyen Barton, ''Futbol dünyasında kumarla sorunu olan tek kişi ben değilim. Bahis yapmanın kültürün doğal bir parçası olduğu bir çevrede büyüdüm. Çocukken kendimi bildim bileli ailem ailem bahis kuponları yapmama izin verirdi. Aile büyükleri Grand National gibi büyük at yarışlarında tahminlerimi benim yerime yatırırdı.'' demişti.
9
9|12
Zamanının büyük bölümü televizyon karşısında geçirdiğini söyleyen İngiliz futbolcu, ''Ben de her insan gibi TV karşısında biraz fazla vakit geçiriyorum. Birçok spor dalını yakından takip ediyorum."
10
10|12
"Bu sebepten dolayı bahis oynamak benim için normal bir durum. Maç izlerken sonuçlarını tahmin etmekten keyif alıyorum. Para kazanmak veya kaybetmek için değil sadece doğru tahmini yapmak için bahis oynuyorum.'' şeklinde konuşmuştu.
11
11|12
Sporcuların bahis oynamasının yanlış bir davranış olarak aksettirilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Barton, ''Çevrem nedeniyle bahsi bırakmam zor. Spor dünyasında olan insanların bahis oynamasının yanlış olduğu söyleniyor ama katılmıyorum."
12
12|12
"Bu konuda insanları ikna etmeye çalışmak yersiz. Eğer federasyon bu kararında ciddiyse birçok konuyu tekrar gözden geçirmeli. Ben ne zaman maça çıksam, en az bir bahis firmasının reklamını yapıyorum.'' diyerek tepkisini dile getirmişti.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.