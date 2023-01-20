DHA

İzmir'de, Göztepe ile Altay arasında oynanan ve olayların çıktığı derbiye ilişkin iddianame tamamlandı. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım'da oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği ile Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Çıkan olaylar nedeniyle maç, tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her iki takımı da hükmen mağlup saydı. SORUŞTURMA KAPSAMINDA 20 KİŞİ TUTUKLANDI Derbi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerinde yer alan Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Gügercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklandı.

KALECİYE KORNER DİREĞİYLE VURAN SANIĞI 15 YIL İSTENDİ U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. MAÇTAN ÖNCE İŞ BÖLÜMÜ YAPMIŞLAR Diğer sanıklar hakkında da iddianame tamamlandı. İddianamede, sanıkların maçtan önce 'WhatsApp' grubunda iş bölümü yaptıkları belirtildi. Dinçer Demir ve Kahraman Erdemir'in yanıcı maddeleri Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir aracılığıyla Anıl Gügercin'e teslim ettikleri aktarıldı. İşaret fişeğini ateşleyen Ersanlı'nın, taraftar otobüsüne gizlenmiş fişeği buradan alıp, elindeki pankarta saklayarak stada girdiğinin de altı çizildi.

YANICI MADDELER İÇİN TEHDİT İDDİASI Yanıcı maddeleri teslim alan Gügercin'in, ifadesinde, bu maddelerin plastik cerrahi eldiven içine koyulmuş ve siyah poşet içinde olduğunu söylediği de belirtildi. Ayrıca Gügercin'in, ifadesinde; bu iş için Efe Yeşilova'nın kendisini kız arkadaşına zarar vermekle tehdit ettiğini, bu nedenle yanıcı maddeleri stada soktuğunu söylediği anlatıldı. Tuvalete gizlenen yanıcı maddelerin alınıp, sonradan taraftarlara dağıtıldığı ve tribünde kargaşa çıkarıldığı kaydedildi. Öte yandan sanıkların tribünde sıkça yer değiştirdiğinin de altı çizildi. ZIT YÖNE KAÇIP ÜZERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ İddianamede, işaret fişeğini ateşleyen Furkan Ersanlı'nın ifadeleri de yer aldı. Ersanlı'nın, ifadesinde; işaret fişeğini tesadüfen bulup, meşale sandığını ve bileti olmadığı için elinde pankartla maça girdiğini söylediği belirtildi. Üstünün detaylı aranmadığını öne süren Ersanlı'nın, meşaleler yakıldıktan sonra elindeki meşale sandığı işaret fişeğinin ipini çekerek, yaktığını söylediği vurgulandı. Ersanlı'nın elindeki fişeği fırladıktan sonra meşale olmadığını anladığını söylediği iddianamede yer aldı. Görüntü izleme tutanağında ise Ersanlı'nın işaret fişeğini attıktan sonra zıt yöne kaçıp, üzerini değiştirdiği belirtildi.