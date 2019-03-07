Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında kendi evinde ağırlayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Bir günlük iznin ardından bugün yeniden hazırlıklara başlayan bordo-mavililerin antrenmanına yaklaşık 2 aydır kadro dışı kalan ve dün affedilen Olcay Şahan da katıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Kaptan Cemil Usta sahasında yapılan antrenman öncesinde Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü ve ardından ikili birbirine sarıldı. Antrenman ısınma çalışması ile başlarken, ardından pas ve topa sahip oyunları ile sürdü. Son bölümde ise taktiksel çalışma yapıldı.



Öte yandan antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncular Kıbrıs´ta yaşayan Irmak Asena ve Coşkun Karadağ çiftinin 1 yaşına giren çocukları Mavi Fırtına´nın doğum gününü kutlayarak, hep birlikte anı fotoğrafı çektirdi.