Olcay Şahan, taraftarlardan özür diledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Olcay Şahan, taraftarlardan özür diledi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor takım kaptanı Olcay Şahan, hafta sonu oynanan Somaspor maçında taraftara karşı gösterdiği tepkiden dolayı özür mesajı yayınladı

Olcay Şahan, taraftarlardan özür diledi
İHA

TFF 2. Lig'de Afyonspor ile Somaspor karşı karşıya geldi. Afyonspor forması giyen Olcay Şahan, karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarların protestolarına dayanamayarak kaptanlık pazubandı çıkarıp saha kenarına gelerek oyundan çıkmak istedi.

Ardından olaya müdahale eden teknik heyetin söylemlerinin ardından Olcay Şahan ikna edilerek oyuna geri döndü.

Şahan, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Öncelikle profesyonel yaşantım boyunca sahadaki hırsım ve mücadelemden hiçbir zaman ödün vermedim. Hangi takımın forması sırtımdaysa terimin son damlasına kadar skor ne olursa olsun savaşmayı bırakmadım. Bunları söylerken Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olan Beşiktaş ve Trabzonspor camialarının kaptanlığını yaptığımı ve her zaman savaşçı kimliğimle tanındığımı kimse unutmamalı. Afyonspor'a gelmemdeki en büyük amaç burada geleceğe yönelik olan proje olmuştur. Hiçbir maddi menfaat gütmediğimi belirtmek isterim. Maçtaki adrenalinle anlık olarak verdiğim tepkiden dolayı tüm Afyonspor taraftarından özür diliyorum. Bu takımın ve şehrin kaptanı olduğum için gurur duyuyorum ve gururla da taşımaya devam edeceğim" ifadelerine kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lionel Messi, kutlamalar sırasında Mbappe ile dalga geçti! Oyuncak ninja kaplumbağa - Spor haberleri
FUTBOL Mbappe ile dalga geçtiler!
Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı: Salakça!
FUTBOL Mbappe sözleri ortaya çıktı: Salakça!
Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Aboubakar'da sıcak gelişme!
FUTBOL Aboubakar'da sıcak gelişme!
Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Geri dönmeye hazırım
FUTBOL "Geri dönmeye hazırım"
Fas Milli Takımı şampiyon gibi karşılandı
FUTBOL Şampiyon gibi karşılandılar
Crespo'ya dev teklif!
FUTBOL Crespo'ya dev teklif!
Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?
FUTBOL Sporda GOAT kelimesi nedir?
Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOL Güneş kararını verdi! İşte 11'i...
Dünya Kupası en çok ona yaradı! Hırvat model 3.5 milyon takipçili hesabından veda mesajı yayınladı!
FUTBOL Dünya Kupası en çok ona yaradı!
Wanda Nara'yı durdurabilene aşk olsun! Sosyal medyada öyle pozlar paylaştı ki görenler gözlerine inanamadı! - Spor haberleri
FUTBOL Wanda Nara durmak bilmiyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.