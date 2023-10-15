Haberler Yaşam Ölçü değil, stil! Farklı ölçülere sahip iki arkadaş önemli olan şeyin beden değil stil olduğunu kanıtlıyor

Farklı ölçülere sahip iki arkadaş önemli olan şeyin beden değil stil olduğunu kanıtlıyor Instagram ve Tiktok'ta geniş bir takipçi kitlesi olan Denise ve Maria, 'stil sahibi olmak için zayıf olmak' gerektiği düşüncesine karşı çıkıyor ve her ölçüdeki kadının güzel olduğunu, aynı kıyafetlerin farklı bedenlerini giyerek kanıtlıyor. Habertürk Giriş: 15.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:44 facebook

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Denis ve Maria, New York'ta yaşayan iki genç kadın. Yakın arkadaşlar, her bedenin güzel olduğunu göstermek için yaratıcı bir tema buldu.

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Aynı kıyafetin farklı bedenlerini giyen Maria ve Denise; önemli olan noktanın beden değil, stil olduğunu kanıtlıyor.