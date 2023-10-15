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        Haberler Yaşam Ölçü değil, stil! Farklı ölçülere sahip iki arkadaş önemli olan şeyin beden değil stil olduğunu kanıtlıyor

        Farklı ölçülere sahip iki arkadaş önemli olan şeyin beden değil stil olduğunu kanıtlıyor

        Instagram ve Tiktok'ta geniş bir takipçi kitlesi olan Denise ve Maria, 'stil sahibi olmak için zayıf olmak' gerektiği düşüncesine karşı çıkıyor ve her ölçüdeki kadının güzel olduğunu, aynı kıyafetlerin farklı bedenlerini giyerek kanıtlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:44
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        Denis ve Maria, New York'ta yaşayan iki genç kadın. Yakın arkadaşlar, her bedenin güzel olduğunu göstermek için yaratıcı bir tema buldu.

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        Aynı kıyafetin farklı bedenlerini giyen Maria ve Denise; önemli olan noktanın beden değil, stil olduğunu kanıtlıyor.

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        Giderek daha fazla takipçi kazanan kadınlar, #stylenotsize isimli bir hashtag başlattı ve o zamandan beri birçok kadın, yakın arkadaşıyla çektiği fotoğrafları paylaşmaya başladı.

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        Sosyal medya ile bir baskı kültürü haline gelen beden ve ölçü kalıplarına karşı geliştirilen bu duruş, birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılanıyor.

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        Fotoğraflar: Denise Mercedes Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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