Oldham Athletic - Derby County düellosu

İngiltere Lig Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Oldham Athletic, 14 Ağustos 2018 Salı günü Derby County takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Oldham Athletic, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Derby County son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 455. İddaa'da Oldham Athletic kazanır 4.00, berabere biter 3.30, Derby County kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Oldham Athletic son hafta oynanan Derby County maçında 0-1 yenildi.

Derby County ise Oldham Athletic karşılaşmasında 0-1 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ