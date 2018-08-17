Oldham Athletic - Macclesfield Town karşılaşma önü

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Oldham Athletic, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Macclesfield Town takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Oldham Athletic son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Macclesfield Town, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 315 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oldham Athletic kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Macclesfield Town sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Oldham Athletic son hafta oynanan Macclesfield Town maçında 4-1 kazandı.

Macclesfield Town ise Oldham Athletic karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Oldham Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Oldham Athletic, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Macclesfield Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Macclesfield Town, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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