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Öldükten sonra sesinizi ve anılarınızı miras bırakın: Teknoloji ölüme "çare" mi buluyor?

Hayatınızı baştan sona, kendi sesinizle anlattığınız dijital bir günlükle "ölümsüz" olmak ister miydiniz? İlginç bir teknolojik uygulama sayesinde, kişi hayatı boyunca kendisiyle röportaj yapabiliyor ve tüm anılarını, miras olarak bırakabiliyor. Hatta kişi, artık hatırlayamadığı anıları bile bu şekilde canlı tutabiliyor. Ölüm ve teknoloji yan yana geldiğinde ilginç bir kombinasyon ortaya çıkabiliyor!

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  • Öldükten sonra sesinizi ve anılarınızı miras bırakın: Teknoloji ölüme "çare" mi buluyor?

    Teknoloji her gün kendini biraz daha geliştiriyor. Her yeni icat, insan yaşamını önemli ölçüde şekillendiriyor. Bunlardan biri de Here After isimli bir uygulama.

     
  • Öldükten sonra sesinizi ve anılarınızı miras bırakın: Teknoloji ölüme "çare" mi buluyor?

    Uygulama; bir kişinin hayattayken günlük tutmasına benziyor. Her gün uygulamanın size sunduğu yüzlerce soruyu yanıtlıyor ve ilgili fotoğrafları yüklüyorsunuz.

    Aslında bir nevi kendinizle röportaj yapıyorsunuz. Böylece kişi öldükten sonra tüm hayat hikâyesini, bir başkasına miras bırakabiliyor. 
  • Öldükten sonra sesinizi ve anılarınızı miras bırakın: Teknoloji ölüme "çare" mi buluyor?

    BLACK MIRROR'DAN BİR BÖLÜM GİBİ

    Bu uygulamayı miras olarak alan bir kişi, istediği bir sorunun cevabını rahatlıkla bulabiliyor. Kişi, merak ettiği soruyu sistemden seçerek, ölen kişinin sesiyle yanıtı dinleyebiliyor.
  • Öldükten sonra sesinizi ve anılarınızı miras bırakın: Teknoloji ölüme "çare" mi buluyor?

    KİŞİ KENDİ HAYATINI HENÜZ HAYATTAYKEN BİLE DİNLEYEBİLİR

    Bu dijital günlük benzeri uygulama, henüz küçük bir çocukken tutulmaya başlandığında , kişinin kendisinin de hatırlamadığı anıların saklanmasına yardımcı olabilir.

    Örneğin, kişi üç yaşındayken sisteme verdiği bir yanıtı, yetişkin olduğunda dinleyebilir.
  • Öldükten sonra sesinizi ve anılarınızı miras bırakın: Teknoloji ölüme "çare" mi buluyor?

    Başka bir örnek olarak; uygulamaya "en eski anı nedir?" diye sorulabilir. Bunun karşılığında kişi yaşadığı en eskin evin fotoğrafına erişebilir ya da belki de 20 yaşındayken verdiğin bir yanıtı kendi sesinden dinleyebilir.

    Belki de çok da uzak olmayan bir gelecekte, bu tür uygulamalar normal hale gelir ve sevdiklerimize "canlı" anılar bırakabiliriz. Kim bilir?

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