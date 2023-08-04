Haberler Yaşam Öldükten sonra vücudumuza ne olur? Filmlerdeki gibi olmuyor!

Öldükten sonra vücudumuza ne olur? Filmlerdeki gibi olmuyor! Hayatını kaybeden bir insan vücudunda ilginç değişimler meydana gelir. Çoğumuz ölen bir insanı televizyonda görüyor. Ancak ölüm anından sonra bedenimizde meydana gelenler ekranda göründüğünden çok daha farklı. Üstelik vücutta oluşan değişimler de oldukça şaşırtıcı. Habertürk Giriş: 04.08.2023 - 13:31 Güncelleme: 04.08.2023 - 13:31 facebook

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ÖLÜMDEN SONRA BEDENİMİZE NE OLUR? Ölüm yaşamın doğal bir parçasıdır. Ancak insanların ölümü kabullenmesi göründüğü kadar kolay olmayabilir. Bir insan yaşamını yitirdikten sonra vücudunda meydana gelen olaylar çoğu kişi tarafından bilinmez, ancak ölümden sonra bedenimizde meydana gelen değişimler oldukça şaşırtıcı.

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Ölümden sonra kısa bir süre içerisinde bedenin rengi değişir, kas dokusu gevşer ve bazı kemikler daha belirgin hale gelir. Göz bebekleri ise genişler. Bunlarla beraber rigor mortis, algor mortis ve livor mortis gibi süreçler öldükten sonra başlar.