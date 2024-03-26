Öldüren dayak davasında 2 tahliye

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde 19 yaşındaki bir genç dövülerek öldürülmüştü. Olayla ilgili yaşları 14 ile 17 arasında değişen 4 çocuk gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 yaşındaki E.Ö., 17 yaşındaki E.D., 16 yaşındaki E.A. ve 15 yaşındaki M.E.D. hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Olay anına ait görüntülerin de yer aldığı iddianamede, Abdullah Şakun'un saat 17.14'te Çıksalın Parkı'na geldiği, 3 dakika sonra ayrıldığı suça sürüklenen çocuklar Şakun'un arkasından giderek kovalamaya başladıkları, daha sonra da E.A'nın maktulün sol kulak ve kafasına sertçe tokat attığı, tokat sesinin videodan duyulduğu, diğer şüphelilerin de tekme attıklarının görüldüğü yer aldı.

M.E.D.'nin maktulün kaçmasına engel olmak için kenarda beklediği, darbe alan Şakun'un kaçmaya çalıştığı ve şüphelilerin onu takip etmeye devam ettikleri, E.Ö'nün kaçmaya çalışan Şakun'un sırtına zıplayarak tekme attığı, ilk tokadı atan E.A. ise o esnada sokağı gözetlediği belirtildi.

TOKAT ÖLÜME GÖTÜRDÜ Şakun'un, Çıksalın Semt Konağı'nın bahçesine ait demir parmaklıklı kapının arkasına sığınmasıyla saldırgan çocuklardan kurtulduğu iddianamede belirtildi. İddianamede saldırgan gençlerin Şakun'un sığınmaması halinde darbetmeye devam edecekleri ve öldürme kastıyla hareket ettikleri kaydedildi. İddianamede, Şakun'un maruz kaldığı travmanın etkisiyle sinir uçlarının aşırı uyarıldığı, buna bağlı olarak ani solunum ve dolaşım durması ile gelişen komplikasyonların Şakun'un ölümüne neden olduğu aktarıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER İfade veren M.E.D., Şakun'u hayatında ilk kez gördüğünü, Şakun'un bir arkadaşıyla husumetli olduğunu söyledi. Olay günü Şakun'un kendisine küfrettiğini ve özür dilemesini istediğini ancak bunu reddederek kendisine saldırdığını, kendisinin fiziksel bir eylemi olmadığını ileri sürdü. E.A. ise ifadesinde, “Öldürme kastıyla hareket etmedim. Öldürmek istesem başka türlü hareket ederdim, tokat atmazdım" dedi. E.D. de fiziksel müdahalesi olmadığını belirterek suçlamaları reddetti.