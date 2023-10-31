Amasya'da sokaktaki kavgada öldüresiye darp edip, bıçakladılar!
Amasya'da iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de katıldığı olayda 2 kişi, öldüresiye darp edilip, bıçaklandı. O anlar kavgaya şahit olan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı
Amasya'da, sokakta çıkan kavgada darp edilen 2 kişi, bıçaklandı. O onlar kameraya yansıdı.
İHA'nın haberine göre, merkez Hacılar Meydanı Mahallesi'nde geç saatlerde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tekmeli yumruklu kavgada öldüresiye darp edilen Gökmen Ç. ve Furkan A., saldırganların bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.
Kanlar içinde kalan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi.
Kavgaya müdahale eden polis, olayla ilgili inceleme başlattı.