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Haberler Dünya Öldürülen Al Jazeera muhabirinin cenazesine müdahale
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İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti

İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Şiri Ebu Akile'nin cenazesinde gergin anlar yaşandı. İsrail polisi, cenazeye katılanlara müdahale etti.

Öldürülen Al Jazeera muhabirinin cenazesine müdahale
Öldürülen Al Jazeera muhabirinin cenazesine müdahale
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AA / HABERTURK.COM

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yüzlerce gazeteci ve aktivist Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.

Şirin Ebu Akile
Şirin Ebu Akile

Ebu Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın İsrail polisi hastane kapısına geldi. İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Ebu Akile'nin tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisi ve cenazeye katılanlarla arbede yaşandı.

Öldürülen Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Ebu Akile'nin naaşı, İsrail polisinin müdahalesi sırasında omuzlarda morga geri taşındı. İsrail polisi, morgun önünde bir süre bekledikten sonra tabut cenaze arabasına yüklendi.

İsrail polisi, cenaze aracının çevresinde güvenlik kordonu oluşturarak tabutla beraber yürümek isteyenlerin yaklaşmasına müsaade etmiyor.

AL JAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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