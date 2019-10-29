'Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim'

İsviçre'de ailesiyle yaşarken 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'i 15 Ekim 2016'da öldürüp, cesedini taş ve kayaların altına gömdüğü iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Atilla Makta'ya, geçen yıl aralık ayında önce ömür boyu hapis cezası verildi. Makta, cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

'YOKLUĞUNU HİÇBİR ŞEKİLDE DOLDURAMIYORUM'

Dosyanın Yargıtay sürecinin devam ettiğini söyleyen Fulya Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir, 26 Ekim'de doğum gününü kutlamak için kızının mezarını ziyaret etti. Yaşamını sürdürdüğü İsviçre'den Ankara'ya gelen Eyvaz Özdemir, Fulya Özdemir'in Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında dua etti. Ziyaretini sosyal medya hesabından da paylaşan Eyvaz Özdemir, "Canım kızım, Fulya'm, 32'nci yaşın kutlu olsun. Bu yaş gününde seni kucaklayıp, sana 'nice mutlu yaşlar' diyemiyorum. Yokluğunu hiçbir şekilde dolduramıyorum. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat meleğim. Sen hep kalbimdesin, seni çok seviyorum güzel kızım. Katledilişinin üçüncü yılında hala adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Ve diyorum ki; bu vahşeti yapanların yanına kar kalmayacak. Sen huzur içinde yatacaksın" dedi.

'YARGITAY'DA GÖRÜŞÜLMEYİ BEKLİYOR'

Baba Eyvaz Özdemir, kızının katili Atilla Makta'ya verilen 18 yıl hapis cezasına yaptıkları itirazla ilgili Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuştu. Özdemir, Antalya Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılama sonunda Atilla Makta'ya ömür boyu hapis cezası verdiğini, Makta'nın 'Bana hakaret etti' şeklindeki ifadesi nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak, cezayı 18 yıla indirdiğini hatırlattı. Eyvaz Özdemir, "Bu cezaya Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, anne, baba olarak bizler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da itiraz ederek davayı Antalya İstinaf Mahkemesi'ne götürdük. Antalya İstinaf Mahkemesi, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı 4 Mart 2019 tarihinde oy çokluğuyla onadı. Biz de davayı Yargıtay'a taşıdık. Yargıtay'a dosya 7 Mayıs 2019 tarihinde ulaştı. O tarihten bu yana Yargıtay'da görüşülmeyi bekliyor. Ben Yargıtay'ın haksız tahrik indirimini kaldırarak, bu katile en ağır cezayı vermesini bekliyorum" diye konuştu.

'MÜCADELEMİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİM'

Yargıtay'da da karar onanırsa Anayasa Mahkemesi'ne, oradan bekledikleri sonuç çıkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini kaydeden Eyvaz Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bu acıyı yaşatan, ömrünün baharında Fulya'mızı bizden koparan bu katilin en ağır cezayı alması için mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Artık yaşamımı sürdürdüğüm İsviçre'den sık sık Ankara'ya gelerek, Fulya'mı mezarı başında ziyaret ediyorum."