Ole Gunnar Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Twente'te 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Solskjaer "Rakibimizden bir tık daha fazla topla oynadık ama asıl önemli nokta fırsat ve şans yaratmaktı. Biz, maçı kazanmak için yeteri kadar kadar fırsat yaratamadık. Rakibimizi açamadık bir türlü. Hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

"KAZANMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ" Takıma mesaj gönderen Solskjaer "Kazanmayı öğrenmek zorundayız. Hücumda fırsatlar yaratmak zorundayız. Bunun için buradayım. İstikrarı sağlamamız lazım. Oyuncuları da anlıyorum, çok fazla hoca değişti. Bu oyuncu grubuna uyan sistemi gerçekleştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.