Ole Gunnar Solskjaer: Athletic Bilbao çok iyi, Fenerbahçe'yi yendi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Athletic Bilbao maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"UZUN SÜRE BEKLEDİM"

Norveçli hoca, maç öncesi yaptığı açıklamada "Gerçekten sabırsızım. Uzun süre bekledim burada olmak için. Harika bir stadyum, taraftarlar, harika bir atmosfer. Umarım bugün çok iyi performans gösteririz ve takımın savaşma ruhunu sahaya yansıtabiliriz." dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ YENDİLER"

Rakip Athletic Bilbao ile ilgili konuşan Solskjaer, "Athletic Bilbao, çok iyi bir takım. Agresif, savaşan bir takım. Çok iyi oynuyorlar. Zor bir maç olacaklar. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı burada galibiyet aldılar. Çok iyi hazırlandık. Hazırız ve elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.