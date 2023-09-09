Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Oleksandr Petrakov: Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum - Futbol Haberleri

        Oleksandr Petrakov: Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum

        Türkiye A Milli Takımı ile berabere kaldıkları maç sonrası basın açıklaması yapan Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, "Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 01:18 Güncelleme: 09.09.2023 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 1-1 berabere kalan Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Petrakov, “Türkiye Milli Takımı güçlü bir takım ve genelde pozisyonlar açısından ilerideydi. Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik” dedi.

        "OYUNCULARIMIZ SOYUNMA ODASINDA SEVİNMİYORLAR"

        Sonuçtan memnun olmadıklarının altını çizen Petrakov, “Sonuçtan memnun değiliz. Oyuncularımız soyunma odasında sevinmiyorlar. Ben Fransa ya da Belçika teknik direktörü değilim. Bundan dolayı gergin olmalıyım. Ermenistan Milli Takımı’nı iyi duruma getirmek için çalışıyorum. Hem Ermeni halkı hem de futbolcuları ile iyi anlaştığımı düşünüyorum. Türkiye, Ermenistan ve Galler, ikincilik için mücadele ediyor” dedi.

        "KARŞI TARAFIN GÜÇLÜ OLDUĞUNU KABUL EDİYORUM"

        Türkiye A Milli Takımı karşısında sonuç odaklı mücadele ettiklerini belirten Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, şu ifadeleri kullandı:

        “Türkiye milli takımı güçlü bir takım ve genelde pozisyonlar açısından ilerideydi. Transfer değeri olarak da bizim futbolcularımızdan daha yüksek durumdalar. Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor