Oleksandr Petrakov: Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum Türkiye A Milli Takımı ile berabere kaldıkları maç sonrası basın açıklaması yapan Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, "Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik" dedi

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 1-1 berabere kalan Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Petrakov, “Türkiye Milli Takımı güçlü bir takım ve genelde pozisyonlar açısından ilerideydi. Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik” dedi.

"OYUNCULARIMIZ SOYUNMA ODASINDA SEVİNMİYORLAR"

Sonuçtan memnun olmadıklarının altını çizen Petrakov, “Sonuçtan memnun değiliz. Oyuncularımız soyunma odasında sevinmiyorlar. Ben Fransa ya da Belçika teknik direktörü değilim. Bundan dolayı gergin olmalıyım. Ermenistan Milli Takımı’nı iyi duruma getirmek için çalışıyorum. Hem Ermeni halkı hem de futbolcuları ile iyi anlaştığımı düşünüyorum. Türkiye, Ermenistan ve Galler, ikincilik için mücadele ediyor” dedi.

"KARŞI TARAFIN GÜÇLÜ OLDUĞUNU KABUL EDİYORUM"

Türkiye A Milli Takımı karşısında sonuç odaklı mücadele ettiklerini belirten Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye milli takımı güçlü bir takım ve genelde pozisyonlar açısından ilerideydi. Transfer değeri olarak da bizim futbolcularımızdan daha yüksek durumdalar. Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik.”