Oleksandr Shovkovskyi: Galatasaray’a bir gol hediye ettik

UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Ukrayna ekibinin teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, basın toplantısında konuştu.

Sözlerine Türkiye, İstanbul ve Galatasaray’a teşekkür ederek başlayan Shovkovskyi, “Türkiye’ye, İstanbul’a, Galatasaray’a çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladınız. Çok memnun kaldık. Ukrayna’daki durumdan dolayı biz çok destek görüyoruz. Galatasaray güçlü bir takım. Sürekli atak oyunu oynuyorlar. Biz rakibimizi tanıyarak oyuna başladık. Oyun başında biz Galatasaray’a bir gol hediye ettik. Daha sonra penaltı oldu. Bunun üstüne çalışacağız” diye konuştu.