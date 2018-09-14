Oleksandria - Shakhtar Donetsk karşılaşma önü

Ukrayna Premier Lig maçında Oleksandria ile Shakhtar Donetsk, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. 16 puanlı Oleksandria 2. sırada bulunuyor, Shakhtar Donetsk 18 puana sahip ve 1. sırada. Oleksandria son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shakhtar Donetsk, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 317 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oleksandria kazanırsa 8.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Shakhtar Donetsk sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Oleksandria önceki hafta Shakhtar Donetsk mücadelesinde 1-2 kazandı.

Shakhtar Donetsk ise Oleksandria maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Oleksandria, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Shakhtar Donetsk, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shakhtar Donetsk 9 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ