Oleksandria - Vorskla-Naftohaz Poltava maçı ne zaman?

Oleksandria ve Vorskla-Naftohaz Poltava, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 12 puanlı Oleksandria 2. sırada bulunuyor, Vorskla-Naftohaz Poltava 6 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Oleksandria, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Vorskla-Naftohaz Poltava, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 370 kodlu maçı oynayanlar; Oleksandria galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Vorskla-Naftohaz Poltava galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Oleksandria son hafta oynanan Shakhtar Donetsk maçında 1-2 kazandı.

Vorskla-Naftohaz Poltava ise Stal Dniprodzerzhynsk karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Oleksandria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Oleksandria, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Vorskla-Naftohaz Poltava, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vorskla-Naftohaz Poltava 1 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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