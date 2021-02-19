Ölen köpeğini kalbine gömüp, yaşamını sokak hayvanlarına adadı

AA

Aışı İstanbul'da yaz aylarını ise memleketi Elazığ'ın Keban ilçesinin Nimri köyünde geçiren, 2 çocuk babası emekli Turan (76),Sunny adını verdiği ve çok sevdiği köpeğini 6 yıl önce kanserden kaybetti.

Kaybettiği köpeğine duyduğu sevgiyi sokak hayvanlarında yaşatma kararı alan Turan, köyündeki 50 kedi ve köpeğin bakımını üstlendi.

Elleriyle beslediği, onlar için yemek ve barınak yaptığı kedi ve köpekleri kışın soğukta yalnız bırakmak istemeyen Turan, iki yıldır köyden ayrılmıyor.

- "Bütün hayvanları, doğayı seven birisi oldum"

Turan AA muhabirine, İstanbul'da yaşadığı dönemde 12 yıl önce kızının bir süre sevmek için arkadaşından alıp eve getirdiği pekinez cinsi köpeği sahiplendiklerini belirterek, Sunny adını verdiği köpekle aralarında büyük bir dostluk başladığını söyledi.

12 yıl boyunca gözü gibi baktığı ve hiç yanından ayırmadığı köpeğini kaybettikten sonra köydeki hayvanların bakımını üstlendiğini dile getiren Turan, "Sunny'den sonra diğer hayvanları da sevmeye başladım. Onunla başlayan hayvan sevgisi bende devam ediyor. Bütün hayvanları, doğayı seven birisi oldum." dedi.

- "Sırf hayvanlar için kışın köyde kalıyorum"

Turan, ailesiyle İstanbul'da yaşadığını ancak doğup büyüdüğü toprakları ziyaret etmek için zaman zaman köyüne geldiğini anlatarak, 40 haneli köyde yaşayanların kış aylarında büyük şehirlere gittiğini belirtti.

Köyde kedi ve köpeklerin sahipsiz kaldığını görünce onlara gönüllü bakıcılık yapmaya başladığını aktaran Turan, "Kışın köyde kimse kalmıyor. Yalnızlıktan hayvanlar aç kalıyor. Sırf hayvanlar için kışın köyde kalıyorum." diye konuştu.

Turan, köydeki bütün kedi ve köpeklerin evinin çevresinde gezdiğini, onlara ilçeden mama getirdiğini, kasaptan et, fırından taze ekmek aldığını, makarna yaptığını kaydetti.

Hayvanları aç bırakmamaya çalıştığını, onları çok sevdiğini aktaran Turan, onlar için barınak da yaptığını, her kahvaltı ve akşam yemeğinden önce onları beslediğini ifade etti.

"Bu hayvanların başka gidecek yerleri yok. Köydeki bütün hayvanlara sahip çıkıyorum. Bunu duyan çevre köylerde yaşayanlar da kedi ve köpekleri bizim köye bırakıyor." diyen Turan, Sunny ile başlayan hayvan sevgisinin sürdüğünü aktardı.