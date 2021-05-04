Olesia Rykhliuk, Kuzeyboru'da

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, transfer çalışmaları devam ediyor. Aksaray ekibi son olarak, Ukraynalı oyuncu Olesia Rykhliuk ile 1 yılık anlaşmaya vardı. Kuzeyboru, daha önce de Lianma Flores, Fulden Ural. Yasemin Şahin Yıldırım ve Hazal Selin Arifoğlu'nu kadrosuna katmıştı.