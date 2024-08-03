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        Haberler Magazin Olga Napoli evlendi - Magazin haberleri

        Olga Napoli evlendi

        Belaruslu şarkıcı Olga Napoli, iş insanı Ahmet Çiğdem ile dünya evine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 13:20 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:20
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Olga Napoli ile Ahmet Çiğdem, önceki akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda hayatlarını birleştirdi.

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        Çiftin düğününde Gülben Ergen sahne aldı.

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        Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile "Sana İhtiyacım Var" adlı şarkıya düet yapan Olga, Sandal'ın Bursa'da konserde olması sebebiyle düğüne katılamadı. Geceye video konferans ile katılan Mustafa Sandal, çifte mutluluklar diledi.

        #Olga Napoli
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