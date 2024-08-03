Olga Napoli evlendi
Belaruslu şarkıcı Olga Napoli, iş insanı Ahmet Çiğdem ile dünya evine girdi
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Olga Napoli ile Ahmet Çiğdem, önceki akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda hayatlarını birleştirdi.
Çiftin düğününde Gülben Ergen sahne aldı.
Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile "Sana İhtiyacım Var" adlı şarkıya düet yapan Olga, Sandal'ın Bursa'da konserde olması sebebiyle düğüne katılamadı. Geceye video konferans ile katılan Mustafa Sandal, çifte mutluluklar diledi.