Olimpia - Deportivo Capiata maçı istatistikleri

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Olimpia ile Deportivo Capiata, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi Olimpia 7 puanla 4. sırada, Deportivo Capiata 5 puanla 7. sırada bulunuyor. Olimpia, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Deportivo Capiata son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 767. İddaa'da Olimpia kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Capiata kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Olimpia son haftadaki Nacional Asuncion müsabasında 4-2 kazandı.

Deportivo Capiata ise Independiente karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Olimpia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Olimpia, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Deportivo Capiata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Deportivo Capiata, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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