Olimpia - Independiente maç önü

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Olimpia, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Independiente takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:45. 13 puanlı Olimpia 1. sırada bulunuyor, Independiente 5 puana sahip ve 11. sırada. Olimpia son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Independiente, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 728. İddaa'da Olimpia kazanır 1.30, berabere biter 4.00, Independiente kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Olimpia önceki hafta Nacional Asuncion mücadelesinde 4-2 kazandı.

Independiente ise Deportivo Capiata maçında 3-1 kazandı.

Olimpia, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Independiente, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Independiente 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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