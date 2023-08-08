Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibini mağlup edip, 15 Ağustos'ta İstanbul'a oynayacağı rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile Slovenya'da kozlarını paylaşıyor.
STAT: SRC Strovice
HAKEM: Andreas Ekberg (İsveç)
SAAT: 22.00
YAYIN: S Sport Plus
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, David Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Pedro
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu
Devler Ligi gruplarına kalmak için mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle ayrılıp İstanbul'a avantajlı dönmek istiyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Cimbom, bu turda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakıp adını 3. eleme turuna yazdırdı.
G.Saray'ın rakibi Olimpija Ljubljana ise elemelere 1. turdan başladı. 1. eleme turunda Valmiera'yı 2-1'lik galibiyetlerle eleyen Olimpija, 2. eleme turunda ise Bulgar ekibi Ludogorets'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla devirip 3. eleme turuna adını yazdırdı.
Galatasaray, Olimpija'yı geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar, bu turda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.
ZAHA, KEREM DEMİRBAY VE ZANIOLO GÖTÜRÜLMEDİ
Galatasaray'da yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra Zaniolo mücadelede forma giyemiyor. Zaha henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Slovenya'ya götürülmezken, Kerem Demirbay'ın ismi ise bu turda UEFA'ya bildirilmedi. Zaniolo ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.
RÖVANŞ 15 AĞUSTOS'TA
Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasındaki rövanş karşılaşması 15 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. RAMS Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak.