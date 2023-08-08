Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile Slovenya'da kozlarını paylaşıyor.

STAT: SRC Strovice

HAKEM: Andreas Ekberg (İsveç)

SAAT: 22.00

YAYIN: S Sport Plus

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, David Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Pedro

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu

Devler Ligi gruplarına kalmak için mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle ayrılıp İstanbul'a avantajlı dönmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Cimbom, bu turda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakıp adını 3. eleme turuna yazdırdı.

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G.Saray'ın rakibi Olimpija Ljubljana ise elemelere 1. turdan başladı. 1. eleme turunda Valmiera'yı 2-1'lik galibiyetlerle eleyen Olimpija, 2. eleme turunda ise Bulgar ekibi Ludogorets'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla devirip 3. eleme turuna adını yazdırdı.

Galatasaray, Olimpija'yı geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar, bu turda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.