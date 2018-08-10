Olimpik Donetsk - FC Lviv rakamlar

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Olimpik Donetsk, 10 Ağustos 2018 Cuma günü FC Lviv takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Olimpik Donetsk 4 puanla 4. sırada, FC Lviv 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Olimpik Donetsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Lviv, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 207 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Olimpik Donetsk kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, FC Lviv sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Olimpik Donetsk son haftadaki Metalurh Zaporizhya müsabasında 3-2 yenildi.

FC Lviv, Arsenal Bila Tserkva karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Olimpik Donetsk, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

FC Lviv, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Lviv 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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