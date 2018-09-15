Olimpik Donetsk - Illichivets Mariupol düellosu

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Olimpik Donetsk, 16 Eylül 2018 Pazar günü Illichivets Mariupol takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. 9 puanlı Olimpik Donetsk 7. sırada bulunuyor, Illichivets Mariupol 4 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Olimpik Donetsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Illichivets Mariupol son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 579 kodlu maçı oynayanlar; Olimpik Donetsk galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Illichivets Mariupol galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Olimpik Donetsk son haftadaki Chernomorets Odessa müsabasında 2-1 yenildi.

Illichivets Mariupol ise Karpaty Lviv karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Olimpik Donetsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Olimpik Donetsk, kendi sahasında 4 gol attı, 6 gol yedi.

Illichivets Mariupol ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Illichivets Mariupol, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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