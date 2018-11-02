Olimpik Donetsk - Karpaty Lviv rakamlar

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Olimpik Donetsk, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Karpaty Lviv takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:30. 15 puanlı Olimpik Donetsk 9. sırada bulunuyor, Karpaty Lviv 13 puana sahip ve 10. sırada. Olimpik Donetsk son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Karpaty Lviv, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 392 kodlu maçı oynayanlar; Olimpik Donetsk galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Karpaty Lviv galibiyet oranı 0.00.

Olimpik Donetsk son hafta oynanan Oleksandria maçında 2-0 yenildi.

Karpaty Lviv ise Stal Dniprodzerzhynsk karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Olimpik Donetsk, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 12 gol yedi.

Karpaty Lviv ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karpaty Lviv, 12 gol atarken 6 gol yedi.

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