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Olimpiyat komitelerinden depremzedelere 1 milyon Dolar yardım

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Asya Olimpiyat Konseyi (OCA), Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Olimpik Sığınak Vakfı (ORF), meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgelere toplam 1 milyon Dolar bağışlanacağını duyurdu.

Olimpiyat komitelerinden depremzedelere 1 milyon Dolar yardım
İHA

IOC, OCA, EOC ve ORF, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde de ciddi hasarlara yol açan depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye toplam 1 milyon Dolar bağışta bulunulacağını açıkladı. IOC ve OCA'nın her biri 250 bin Dolar, EOC 250 bin Euro, ORF ise Türkiye'deki yerel nüfusa ve mültecilere acil yardım için ek 260 bin Dolar sağlayacak.

Hasan Arat'ın da yönetim kurulunda bulunduğu Avrupa Olimpiyat Komitesi'nde Başkan Spyros Capralos, "Yaşanan yıkıcı depremler hepimizi şok etti ve çok üzdü. Türkiye Olimpiyat Komitesi'ndeki arkadaşlarımıza her türlü yardımı teklif ettik ve özel etkinlik fonumuzdan kaynak aktarmaya karar verdik. Afetten etkilenenlere destek amacıyla 250 bin dolarlık bir yardımda bulunacağız. TMOK Başkan Yardımcısı ve EOC İcra Kurulu Üyesi Hasan Arat ile sürekli temas halinde olduk ve kendisine her türlü yardım için güvence verdik. Bu felaketten etkilenen, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi gönderiyorum" ifadelerine yer verdi.

EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi de yardım kararının oy birliği ile alındığını söyleyerek, “Türk halkına yardımımızın sonu olmayacak. Depremden etkilenen bireylere, kulüplere ve federasyonlara nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda Türkiye Olimpiyat Komitesi ile sürekli irtibat halinde kalacağız. Komitemizdeki herkesin aklı, felaketten en acı şekilde etkilenen Türkiye ve Suriye halklarındadır. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.

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