Olimpiyat Oyunları, Paris ekonomisini canlandırdı

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Resmi Ödeme Teknolojisi Ortağı olan Visa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışının gerçekleştiği hafta sonu boyunca, tüketicilerin harcama modellerini ortaya koyan veriler yayınladı.

Paris'te yer alan küçük işletmelerin Visa kart kullanıcılarına yaptığı satışlar, Olimpiyat Oyunları'nın açılışının gerçekleştiği ilk hafta sonunda, bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı. Paris'te gerçekleştirilen harcamalarda en önemli artış tiyatro ve müzelerde yüzde 159 oranıyla öne çıktı. Gıda ve markette yüzde 42, restoranlarda yüzde 36, perakendede yüzde 21, eğlencede ise yüzde 18 artış görüldü.

Yurtdışı harcamalarda en büyük payın sahibi yüzde 29 ile Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Visa kart kullanıcıları oldu. Bir önceki yıla göre Brezilyalı ziyaretçilerin harcamaları yüzde 33 artarken, Japon ziyaretçilerin harcamalarında da yüzde 129 artış kaydedildi. Paris'te yapılan uluslararası ödemelerin yüzde 78'i temassız olarak gerçekleşti. Bu oranda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artış görüldü.

Olimpiyat Oyunları'nın öncesinde Paris destinasyonlu uçuş rezervasyonlarında 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 39 artış kaydedildi. 35 yaş altı bireyler, seyahatlerinde Paris'i bir önceki yıla göre yüzde 120 daha fazla tercih etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ziyaretçiler, yüzde 64 artışla bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren grup olurken, ABD'yi yüzde 61 artışla Almanya ve yüzde 27 artışla İspanya takip etti. Paris dışında Olimpiyat etkinliklerine ev sahipliği yapan diğer 3 şehirde gerçekleşen harcamalarda da önemli artışlar dikkat çekti. Harcamalar Saint-Etienne'de yüzde 214, Lille'de yüzde 100 ve Marsilya'da yüzde 38 artış gösterdi.