ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un Antalya’da kamp çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulübü bugün önemli bir isim ziyaret etti. Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan millî okçu Mete Gazoz, Bursaspor’u ziyaret etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Tokyo 2020'de olimpiyat şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran millî okçumuz Mete Gazoz, Antalya kampında takımımızla bir araya geldi.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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