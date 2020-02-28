Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) yapılan açıklamada, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA),Sun Yang ile Uluslararası Yüzme Federasyonuna (FINA) karşı açtığı davanın haklı bulunduğu ve sporcuya 8 yıl men cezası verildiği belirtildi.

Sun Yang, 2018 Eylül ayında doping testine girmemiş, 2019 Ocak ayında ise FINA, Çinli yüzücünün doping kurallarını ihlal etmediğine karar vermişti. Bunun üzerine ise WADA, Sun Yang'ın doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle CAS'a başvurmuşu.

Daha önce 2014 yılında doping nedeniyle 3 ay men cezası alan Yang'a, bu ikinci ihlali olduğu için 8 yıl ceza uygulandığı aktarıldı.

Yang, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 400 metre ve 1500 metre serbest stilde, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise 200 metre serbest stilde altın madalya kazanmıştı.