Olimpiyatlar, Paris’te yağan yağmurun altında nehirde geçit töreni ve konserlerle başladı

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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyatlar’ın açılış töreni, yağan yağmurun altında Sen Nehri boyunca sporcu kafilelerinin geçiş yapmasıyla gerçekleşti.

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından olan Lady Gaga, Notre-Dame Katedrali'nin yakınında Fransız kabare şarkısının da repertuarında olduğu bir performans hayata geçirdi.