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Olimpiyatlara damga vurmuştu! Rus Angelina'dan haber var

Giriş: 07.03.2019 - 11:08 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Güzelliğiyle 2018 Kış Olimpiyatları'nda izleyenleri kendine hayran bırakan Rus curling sporcusu Anastasia Bryzgalova, televizyon programında yer alacak. Rus Angelina Jolie olarak da anılan Bryzgalova, ‘Rus Curlingi’ isimli programda bulunacak

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    2018 yılında Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı 23. Kış Olimpiyat Oyunları'nda güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan curling sporcusu Anastasia Bryzgalova yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkıyor. 

     

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    Güzelliğiyle müsabakaların önüne geçen Bryzgalova, Rus Curlingi isimli programda yer alacak.

     

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    "Rus Angelina Jolie" olarak da tanınan 26 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından programın bir bölümünde kendisinin de olacağını, diğer bölümlerde de danışmanlık yapacağını duyurdu.

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    Instagram'da 95 binden fazla takipçisi olan curling sporcusu böylece dünyada olduğu kadar ülke çapında da daha fazla tanınacak.

     

     

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    Rusya'nın ulusal kadınlar curling takımında olan Anastasia Bryzgalova'nın paylaşımları ise şöyle:

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