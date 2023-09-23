2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu sıralaması! Filenin Sultanları grupta kaçıncı sırada?
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Grupta oynadığı altı maçı da kazanmayı bilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı da yenerek olimpiyatlara katılmayı garantiledi. Bu noktada, Filenin Sultanları puan durumu, maç sonuçları ve maç programı da günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkmaya başladı. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da yer aldığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki son puan durumu ve maç sonuçları...
"Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0 ve Japonya'yı 3-1 yenerek altıda altı yaptı ve toplamda üst üste 21. galibiyetini aldı. B Grubu'nda yoluna dolu dizgin devam eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya galibiyeti ile beraber 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantiledi. Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nin son maçında 24 Eylül 2023 Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Bu doğrultuda, art arda alınan zaferlerin ardından Filenin Sultanları puan durumu sıralaması, maç sonuçları ve maç programı da merak konusu oldu. İşte, Filenin Sultanları'nın B Grubu'ndaki güncel puan durumu sıralaması, maç sonuçları ve oynayacağı maçların fikstürü...
FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
23 Eylül: Türkiye 3-1 Japonya
2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1) Türkiye - 18 Puan (6 maç)
2) Japonya - 15 Puan (6 maç)
3) Brezilya - 14 Puan (6 maç)
4) Porto Riko - 8 Puan (6 maç)
5) Belçika - 6 Puan (6 maç)
6) Arjantin - 6 Puan (6 maç)
7) Bulgaristan - 5 Puan (6 maç)
8) Peru - 0 Puan (6 maç)
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika
OLİMPİYAT OYUNLARINA NASIL GİDİLİYOR?
Filenin Sultanları, B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlamayı garantileyerek Fransa'daki olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazandı.
Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.
Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.