Bu sezon Piskoposluk Sarayı, 3 numaralı kilise, liman anıtsal mezarları, tiyatro, nekropol ve Kuzey Liman Caddesi’nde yoğunlaşan kazılar antik kentin zemin döşemelerinde bitkisel, geometrik, hayvan ve insan figürlü kompozisyonlara sahip opus-tesselatum tekniğinde mozaiklerin yoğun olarak tercih edildiğini ortaya çıkardı.

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ASLAN AVI, GEMİ TASVİRLİ MOZAİKLER

Olimpos Antik Kenti’ndeki 3 numaralı kilisenin atrium portiklerinde de andreia (cesaret) ve dikaiosyne (adalet) kişileştirmelerine rastlandı. Kilise atriumunda yedi erdem kişileştirmesinin yer aldığını tahmin eden uzmanlar Liman Anıtsal mezarlarında Kaptan Eudomos'un lahdini barındıran tonozlu mezar odası zemininde aslan avı sahnesi ile mezar odasının giriş bölümünde ise bir limana girmekte olan gemi tasvirli mozaiği açığa çıkardı.