Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Olivier Giroud, EURO 2024ten sonra milli takımı bırakacağını açıkladı - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        Olivier Giroud, EURO 2024'ten sonra milli takımı bırakacak

        İtalya ekibi Milan'ın Fransız golcüsü Olivier Giroud, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrasında milli takım kariyerine son vereceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldız isimden milli takıma veda kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa basınına yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 37 yaşındaki Giroud, EURO 2024'te milli formayı son kez giyeceğini belirtti.

        Milli takım kariyerine 2011'de başlayan tecrübeli futbolcu, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadığı Fransa formasıyla 131 maçta 57 gol kaydetti. Giroud, 51 gollü Thierry Henry ve 46 gollü Kylian Mbappe'nin önünde Fransa Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

        Sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle Milan'dan ayrılacağını açıklayan Giroud'nun kariyerine Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles'ta devam etmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!