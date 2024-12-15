Olivier Kemen: Küçük hatalar yaptık, yazık oldu
Başakşehir'in orta saha oyuncusu Olivier Kemen, 3-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Giriş: 15.12.2024 - 22:42 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:42
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Başakşehir'in orta sahası Olivier Kemen, karşılaşmayı değerlendirdi.
"KÜÇÜK HATALAR YAPTIK, YAZIK OLDU"
Olivier Kemen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yazık oldu. Maçın içine girdik ama küçük hatalar yaptık. İyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Kazanabilirdik aslında. Doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz."
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