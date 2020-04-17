Ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği 10 ay sonra sağlığına kavuştu - EDİRNE

AA

Geçen yıl hayvanseverler tarafından ölmek üzereyken bulunan Alabay cinsi sokak köpeği belediye aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi.Yaklaşık 10 aydır süren tedavisi sonrası sağlığına kavuşan ve "Kutup" adı verilen köpek, Edirne'ye getirildi ve sahiplendirildi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Kutup'a yeni sahiplerinin çok iyi baktığını belirtti.Sokak hayvanlarını ihmal etmediklerini ifade eden Gürkan, "Edirneli yeter ki evde kalsın. Biz sokak köpeklerine, hayvan dostlarımıza ekiplerimizce çok iyi bakıyoruz." ifadelerini kullandı.