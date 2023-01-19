Genel durumunun bozulmasının en önemli nedeni de buydu. Destekleme kısmında anne sütünün yerine geçebilecek birtakım destekleyici diyetlerle beslememiz gerekiyordu. Anneden bazı viral hastalıklar yavrularına fazla miktarda geçmektedir. Bu yavru vaşakta koronavirüs dahil olmak üzere ciddi hem viral ve sonraki aşamada da paraziter hastalıklarla karşılaştık. Ayrıca anne sütünü yeteri kadar alamadığı için ileriki aşamada bazı sıkıntılar baş gösterdi. En önemlisi kemik gelişimiyle ilgili problemlerdi. Özellikle kalça bölgesinde, onun yürüyüşünü de engelleyecek şekilde eklem bölgesinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştık" dedi.

Rehabilitasyon sürecinin zorlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergin, "Çok yoğun tedavilerle yavru vaşak bu zamana geldi. Şu an gayet iyi ve sağlıklı. Yaklaşık 7 aylık oldu. Özel beslenme ve diyetleri uyguluyoruz" diye konuştu.