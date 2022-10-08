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Haberler Gündem 3. Sayfa 'Oltalama' yöntemiyle 1.8 milyon liralık vurgun! - Haberler
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'Oltalama' yöntemiyle 1.8 milyon liralık vurgun!

Konya’da, araç kiralama firmalarının web sitelerini site isminden harf değişikliği yaparak aynı şekilde tasarlayan ve oltalama (phishing) yöntemiyle araç kiralamak isteyen 208 kişiden 1 milyon 850 bin lira dolandıran 19 şüpheli, Konya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

'Oltalama' yöntemiyle 1.8 milyon liralık vurgun! - Haberler
'Oltalama' yöntemiyle 1.8 milyon liralık vurgun!
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İHA

Konya'da edinilen bilgiye göre, kurumsal araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapıp ‘oltalama’ yöntemiyle hazırladıkları kopya sitelere sosyal medya üzerinden reklam veren şüpheliler, araç kiralamak isteyen çok sayıda vatandaşı ağlarına düşürdü.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETTE BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre araç kiralamak isteyen vatandaşlardan sigorta, kasko peşinatı gibi ücretler talep eden kişiler tarafından dolandırıldığını anlayan vatandaşların müracaatını değerlendiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

208 KİŞİDEN 1 MİLYON 850 BİN TL'LİK VURGUN

Mağdurların şikayetleri üzerine yaklaşık 8 aydır yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda, özellikle yaz aylarında taleplerin de artmasını fırsat bilen kötü niyetli kişilerin tanınmış ve kurumsal, oto kiralama markalarının sitelerini kopyalayarak oluşturdukları siteler aracılığıyla 208 kişiden 1 milyon 850 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

YAZILIM VE MEDYA İLANLARI KULLANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar ve mağdurların ifadeleri doğrultusunda şebekenin, bilinen ve kurumsal araç kiralama markalarının internet sitelerini içerik ve ara yüz olarak aynısını tasarladıkları ve bu sitelerin internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında görünürlüğünü sağlamak ve arttırmak amacıyla çeşitli yazılımlar, sosyal medya ilanları ve internet reklamları kullandığı anlaşıldı.

4 İLDE 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan 8 aylık takibin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Konya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 1 milyon 850 bin liralık dolandırıcılık yapan aralarında çete yöneticilerinin de olduğu Adem Karakuş, Ceyhun Gürkan, başta olmak üzere 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

VATANDAŞLARIN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ALDILAR

Konya Emniyet Müdürlüğüne getirilerek ifadeleri alınan şüphelilerin 'oltalama' yöntemiyle sitelerin tasarım ve içeriğini gerçeğinin aynısını yaparak URL adresinde harf değiştirerek siteyi kurdukları belirlendi. Daha sonra siteye giriş yapan vatandaşların iletişim numaraları istenerek çağrı merkezi adı altında dolandırıcılar tarafından aranarak ödeme, peşinat, kasko ve sigorta parası EFT ve kredi kartı bilgilerinin istendiği öğrenildi.

9 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan 10 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest, 1'i de serbest bırakılırken, 9 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E-TİCARET BİLGİ PLATFORMU'NDAN SORGULAMA YAPIN

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "En basit şekliyle internet kullanıcılarının önce farklı firmaların fiyatlarını araştırması dolandırıcıların fark edilmesinde etkili olacaktır. Araç veya farklı kiralamalarda, ceza ödemelerinde bankacılık işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan kopya sitelerle dolandırıcılık yöntemine karşı önlem olarak URL adreslerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kopya sitelerin adres çubuğundaki site isim bilgilerinde harf değişikliği, eksik ya da fazla harf kullanılabiliyor. Kurumsal kiralama şirketlerinin destek ve iletişim numaraları 444'lü numaralardır. Whatsapp hattı üzerinden veya başkaları adına havale/EFT gibi talepte bulunmaz. En önemli nokta ise Ticaret Bakanlığı bünyesinde E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir. https://www.eticaret.gov.tr/ adresinden girilerek anahtar kelimeyle yapılan aramada, doğrulanmış site sütununda yeşil tiki görmek güvenle alışveriş yapılabileceğini gösterir" denildi.

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