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Ölü balinanın karnından 40 kilo plastik çıktı

Filipinler'de kıyıya vuran bir balinanın karnından 40 kilo plastik çıkarıldı. Balinanın karnında 16 pirinç torbası ve birkaç adet alışveriş poşeti bulundu.

Giriş: 18.03.2019 - 15:47 | Güncelleme:
- Getty Images

Filipinler'de kıyıya vuran bir balinanın karnından 40 kilo plastik çıkarıldı.

Mart ayı başında Davao City'nin doğusunda D'Bone Collector Müzesi çalışanları tarafından kıyıda bir balina bulundu.

Müze Facebook paylaşımında hayvanın midesinin 'hiç görmedikleri kadar çok plastikle dolu' olduğunu söyledi.

Müze önümüzdeki günlerde hayvanın karnından çıkanların listesini yayınlayacağını da söyledi.

Müzenin kurucusu ve direktörü Darrell Blatchley CNN televizyonuna "Bu kadar fazla plastikle karşılaşmayı ummuyordum. O kadar büyüktü ki plastik kireçleşmeye başlamıştı" dedi.

Balinanın plastik nedeniyle sıvı kaybı ve açlıktan öldüğü açıklandı.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2689346287758609&id=216407245052538&__tn__=-R

Güneydoğu Asya ülkelerinde plastik çöpler sorun olmayı sürdürüyor.

2015'te yayımlanan bir rapora göre Çin, Endonezya, Filipinler, Vietnam ve Tayland, tüm okyanuslarda bulunan plastik artıkların yüzde 60'ından sorumlu.

Geçen yıl Haziran ayında Tayland'da bir kara balina 80 plastik torba yediği için ölmüşdü.

İngiltere hükümeti bir raporunda önlem alınmazsa okyanuslardaki çöp oranının üç katına çıkabileceğini açıkladı.

  • Ölü balinanın midesinden 1000 parça plastik çıktı
  • Dünyada tüketilen sofra tuzlarının 'yüzde 90'ında mikroplastik var'
  • 'Türkiye plastik çöp ithalatını artırıyor, çevre uzmanları endişeli'
  • Deniz canlıları neden plastiği gıda sanıp yiyor?
  • Caretta carettaların yarıdan fazlası plastik yutuyor
  • 80 poşet yutan yavru balina öldü
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